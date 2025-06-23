В Колумбии повстанцы похитили 57 военнослужащих

Колумбийские повстанцы захватили и удерживают 57 военнослужащих. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает министерство обороны страны.

По имеющейся информации, четыре офицера и 53 солдата были захвачены членами группировки «Карлос Патиньо» в муниципалитете Архелия департамента Каука на юго-западе Колумбии.

Министерство обороны решительно осудило похищение военных и назвало происшедшее преступлением и оскорблением государства. Колумбийская армия остается развернутой в районе похищения и принимает меры по освобождению военнослужащих и защите местного населения.

30 мая сообщалось, что неизвестные совершили террористическую атаку на нефтепровод Bicentenario в колумбийском департаменте Араука.

В марте сообщалось, что колумбийская повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО) попыталась подорвать нефтепровод в департаменте Араука, расположенном на границе с Венесуэлой.

Ранее власти Колумбии приостановили переговоры с повстанцами после нападения на военную базу.