На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Колумбии повстанцы похитили 57 военнослужащих

Минобороны Колумбии: повстанцы захватили и удерживают 57 военных
close
Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Колумбийские повстанцы захватили и удерживают 57 военнослужащих. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает министерство обороны страны.

По имеющейся информации, четыре офицера и 53 солдата были захвачены членами группировки «Карлос Патиньо» в муниципалитете Архелия департамента Каука на юго-западе Колумбии.

Министерство обороны решительно осудило похищение военных и назвало происшедшее преступлением и оскорблением государства. Колумбийская армия остается развернутой в районе похищения и принимает меры по освобождению военнослужащих и защите местного населения.

30 мая сообщалось, что неизвестные совершили террористическую атаку на нефтепровод Bicentenario в колумбийском департаменте Араука.

В марте сообщалось, что колумбийская повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО) попыталась подорвать нефтепровод в департаменте Араука, расположенном на границе с Венесуэлой.

Ранее власти Колумбии приостановили переговоры с повстанцами после нападения на военную базу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами