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«Армия национального освобождения» попыталась подорвать нефтепровод в Колумбии

Повстанцы в Колумбии попытались подорвать нефтепровод
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Global Look Press

Колумбийская повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО) попыталась подорвать нефтепровод в департаменте Араука, расположенном на границе с Венесуэлой. Об этом сообщает El Tiempo со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что повстанцы АНО устроили два одновременных взрыва на разных участках нефтепровода Каньо Лимон.

По данным компании Cenit, дочернего предприятия нефтяной компании Ecopetrol, в результате произошедшего герметичность нефтепровода не была нарушена.

В Cenit добавили, что во время нападения неизвестных был поврежден нефтепровод Бисентенарио.

В феврале президент Колумбии Густаво Петро заявил, что повстанцы из АНО планируют сбить его самолет и уже закупили для этого две ракеты.

С 1964 года по 2019 год на территории Колумбии продолжалась гражданская война между правительственными силами и FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа). АНО является второй по численности вооруженной повстанческой группировкой в Колумбии после первенства ФАРК. Идеология организации строится на сочетании марксизма, геваризма и теологии освобождения.

Ранее власти Колумбии приостановили переговоры с повстанцами после нападения на военную базу.

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