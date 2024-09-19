Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство Колумбии приостановило переговоры с повстанцами АНО

Правительство Колумбии приостановило мирный процесс с повстанцами АНО

close
Depositphotos

Делегация правительства Колумбии на переговорах с повстанцами Армии национального освобождения АНО/ELN заявила о приостановке переговоров с группировкой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня процесс диалога приостановлен», — отметили в сообщении, уточнив, что за месяцы переговоров правительство направило АНО «множество предложений».

В кабмине выразили «абсолютное неприятие нападения», которое совершила АНО на военную базу в Пуэрто-Хордане. По данным министерства обороны, во вторник утром солдат на тренировке атаковали заминированным самосвалом.

Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После «демобилизации» 13 тыс. человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тыс. человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.

В конце июля Колумбия обратилась к США с просьбой насчет Венесуэлы.

Ранее Колумбия пыталась помешать своим гражданам участвовать в конфликте на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами