Правительство Колумбии приостановило переговоры с повстанцами АНО

Делегация правительства Колумбии на переговорах с повстанцами Армии национального освобождения АНО/ELN заявила о приостановке переговоров с группировкой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня процесс диалога приостановлен», — отметили в сообщении, уточнив, что за месяцы переговоров правительство направило АНО «множество предложений».

В кабмине выразили «абсолютное неприятие нападения», которое совершила АНО на военную базу в Пуэрто-Хордане. По данным министерства обороны, во вторник утром солдат на тренировке атаковали заминированным самосвалом.

Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После «демобилизации» 13 тыс. человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тыс. человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.

В конце июля Колумбия обратилась к США с просьбой насчет Венесуэлы.

Ранее Колумбия пыталась помешать своим гражданам участвовать в конфликте на Украине.