В США раскрыли, как Трамп ответит Ирану на удары по американским базам

CNN: Трамп не планирует отвечать Ирану на удары по базам США

Президент США Дональд Трамп не хочет втягивать страну в конфликт на Ближнем Востоке, поэтому не будет отвечать на удары Ирана по американским базам. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника администрации Соединенных Штатов.

По его данным, при этом Трамп готов пойти на эскалацию конфликта, если возникнет такая необходимость. В Вашингтоне знали, что Тегеран ответит на удары США по иранским ядерным объектам, отметил чиновник.

«Мы знали, что они предпримут ответные действия. Их реакция была схожа с той, что была после Сулеймани», — сказал он.

3 января 2020 года во время первого президентского срока Трампа американские военные провели операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Это привело к эскалации американо-иранского противостояния: через несколько дней после ликвидации Сулеймани Иран нанес ответный удар по двум военным объектам США в Ираке.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы США.

В Высшем совете национальной безопасности Ирана заявили, что по базе Соединенных Штатов в Катаре было выпущено столько же ракет, сколько бомб Вашингтон использовал для ударов по ядерным объектам на территории исламской республики.

Ранее в США усомнились, что запущенные Ираном ракеты достигли своих целей.