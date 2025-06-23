Житель Дзержинска в ДНР ранен при ударе ВСУ

Мирный житель ранен в Дзержинске, входящем в городской округ Горловка в Донецкой народной республике (ДНР), в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка», — сказано в публикации.

До этого Приходько заявил, что жительница Горловки получила ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по гражданскому автомобилю.

15 июня восемь мирных жителей ДНР, в том числе шестеро детей, пострадали в результате атак украинской армии. Также из-за ударов со стороны ВСУ повреждения получили три жилых дома и два легковых автомобиля.

Ранее дроны ВСУ повредили здание школы в ДНР.