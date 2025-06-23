На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Дзержинска в ДНР ранен при ударе ВСУ

Мэр Приходько: в Дзержинске при атаке ВСУ получил ранение мирный житель
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Мирный житель ранен в Дзержинске, входящем в городской округ Горловка в Донецкой народной республике (ДНР), в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка», — сказано в публикации.

До этого Приходько заявил, что жительница Горловки получила ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по гражданскому автомобилю.

15 июня восемь мирных жителей ДНР, в том числе шестеро детей, пострадали в результате атак украинской армии. Также из-за ударов со стороны ВСУ повреждения получили три жилых дома и два легковых автомобиля.

Ранее дроны ВСУ повредили здание школы в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами