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Женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ в российском регионе

Гладков: жительница села Муром получила ранения в результате взрыва дрона ВСУ
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Жительница села Муром в Шебекинском округе Белгородской области попала в больницу после взрыва беспилотника ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Во дворе частного домовладения сдетонировал дрон — женщина получила ранения. С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги ее доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал глава области.

Он отметил, что пострадавшей оказывают помощь.

23 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки украинских войск пострадал мужчина. По его словам, житель Глушковского района возвращался с рыбалки в поселке Куйбышева Рыльского района. В этот момент рядом с ним сдетонировал неразорвавшийся боеприпас.

Также сегодня мирная жительница Горловки получила ранения в результате удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области.

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