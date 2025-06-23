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В Херсонской области мужчина получил осколочные ранения при атаке ВСУ

ТАСС: мужчина получил осколочные ранения при ударе ВСУ по Нижним Серогозам
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Херсонской области в поселке Нижние Серогозы мужчина получил осколочные ранения грудной клетки в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, передает ТАСС.

«23 июня в 17:10 (мск) в Нижнесерогозском муниципальном округе в поселке Нижние Серогозы <…> в результате обстрела пострадал один человек — мужчина 1995 года рождения», — заявил Василенко.

По данным агентства, пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу с осколочными ранениями грудной клетки. О других пострадавших не сообщалось.

Незадолго до этого мирная жительница Горловки получила ранения в результате удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю.

По словам главы городского округа Ивана Приходько, в ходе атаки были обесточены поселок шахты имени Гагарина и жилой массив «Комсомолец».

23 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки украинских войск пострадал мужчина. По его словам, житель Глушковского района возвращался с рыбалки в поселке Куйбышева Рыльского района. В этот момент рядом с ним сдетонировал неразорвавшийся боеприпас.

Ранее ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области.

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