ВС РФ эвакуировали двух жителей из харьковского села

Ганчев: ВС России эвакуировали двух жителей из харьковского села Стрелечья

Военные Вооруженных сил (ВС) РФ эвакуировали двух жителей населенного пункта Стрелечья Харьковской области на территорию России. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале.

«Люди до последнего не хотели покидать свой дом, но после очередного обстрела со стороны Украины их жилье полностью разрушено», — уточнил он.

Ганчев уточнил, что после этого они обратились к российским военнослужащим за помощью в эвакуации на территорию России.

20 июня глава российской администрации Харьковской области заявил, что установление контроля со стороны ВС РФ над селом Московка в регионе серьезно осложнит логистику Вооруженным силам Украины (ВСУ).

До этого стало известно, что власти подконтрольной Киеву части Харьковской области планируют начать принудительный вывоз людей, если темпы объявленной эвакуации будут неудовлетворительными.

Ранее на Украине призвали активнее проводить эвакуацию в Сумской области.