Власти Харьковской области планируют ужесточить эвакуацию

Власти подконтрольной ВСУ части Харьковской области на востоке Украины планируют начать вывозить людей принудительно, если темпы объявленной эвакуации будут неудовлетворительными. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в эфире украинского телемарафона.

Он отметил, что в настоящее время в регионе продолжается эвакуация с Купянского и Боровского направлений. 10 июня зону обязательной эвакуации расширили на семь населенных пунктов Шевченковской общины Купянского района.

«Если мы увидим, что темпы эвакуации не будут нас устраивать, то будут усилены меры. Будем вывозить людей уже, скажем так, принудительно из этих населенных пунктов», — сказал Синегубов.

Чиновник назвал Купянское направление самым сложным для региона, подчеркнув, что власти продолжают «наращивать темпы» эвакуации.

10 июня председатель областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в семи населенных пунктах Шевченковской общины в Харьковской области на востоке Украины объявили принудительную эвакуацию.

Ранее на Украине призвали активнее проводить эвакуацию в Сумской области.