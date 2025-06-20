Установление российского контроля над харьковской Московкой серьезно осложнит логистику Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Это небольшое село, которое находится на правобережье реки Оскол и практически примыкает к городу Купянск. Очень серьезные логистические проблемы теперь у боевиков ВСУ», — заявил собеседник агентства.

Ганчев добавил, что Московка до того, как контроль над ней перешел к России, находилась в списке тех населенных пунктов, которых Украина решила декоммунизировать.

20 июня стало известно, что подразделения группы войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Московка Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается упускать стратегическое преимущество перед Украиной, соглашаясь на временное прекращение огня.

Как сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов, ВСУ понесли существенные потери в боевых действиях за Московку и отступили.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.