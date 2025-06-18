ВСУ ударили по жилым домам в двух городах ДНР

В ДНР после вооруженных атак повреждены дома в Горловке и Енакиево

В городах Горловка и Енакиево Донецкой народной республики (ДНР) при вооруженных атаках были повреждены несколько жилых домов. Об этом сообщает в Telegram-канале Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).

Согласно публикации, в 00:20 в Енакиево дрон сбросил взрывоопасный предмет на частные жилые дома на улице Пролетарской. Пострадали и хозяйственные постройки.

Как уточняется в посте, в Горловке в 13:40 в Никитовском районе попал под обстрел частный жилой дома на улице Буденного. Спустя 10 минут беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на жилой дом на улице Живописной. При этом тоже были повреждены хозпостройки.

Три дня назад восемь мирных жителей ДНР, в том числе шестеро детей, пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины. В Ленинском районе Донецка украинский беспилотник ранил пять девочек и одного мальчика. А в поселке Богатырь Великоновоселковского муниципального округа дрон ВСУ сбросил взрывчатку, что привело к ранению мужчины и женщины.

Ранее Пушилин описал обстановку на линии боевого соприкосновения словами «все горячо».