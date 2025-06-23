В Британии уверены, что Иран ответит США военным способом

Ambrey сообщила о том, что Иран почти наверняка ответит на удары США силой

Британская компания по морской безопасности Ambrey утверждает, что Иран почти наверняка ответит силой на удары США по трем ядерным объектам. Об этом говорится на их официальном сайте.

«Вероятно, ответ будет включать атаки или захваты судов, связанных с США. Если произойдет «закрытие» Ормузского пролива, то, скорее всего, это будет целенаправленное действие против судоходств США и Израиля», — говорится в публикации.

В компании отметили, что нет окончательных подтверждений относительно того, вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке прекратилось. Кроме того, йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» также пообещало отреагировать на удары.

До этого член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухаити заявил, что договоренности Вашингтона с йеменским движением являются неактуальными после ударов США по Ирану. Он подчеркнул, что в рамках первой фазы хуситы будут обстреливать американские силы в Красном море.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт на Ближнем Востоке, ударив по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с обращением к нации: он назвал целью атак уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

В настоящее время администрация президента Соединенных Штатов готовится к возможному возмездию со стороны Ирана. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал три варианта ответа Ирана на удары США.