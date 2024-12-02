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В МО заявили, что пуск «Орешника» доказал способность РВСН выполнять боевые задачи

Генерал-полковник Бувальцев: РВСН выполняют задачи в любых условиях

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Успешное боевое применение новой баллистической ракеты средней дальности в безъядерном оснащении «Орешник» по объекту военного значения ВСУ подтвердил способность Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) выполнять боевые задачи. Об этом заявил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев в статье для газеты »Красная Звезда».

«Способность РВСН выполнять боевые задачи в различных условиях обстановки подтверждается <...> успешным боевым применением новейшей баллистической ракеты средней дальности в безъядерном оснащении «Орешник» по объекту военной промышленности противника», — заявил он.

Генерал-полковник отметил, что ВС РФ успешно выполнили учебный запуск баллистической ракеты «Ярс» в рамках тренировки стратегических ядерных сил. По словам Бувальцева, в завершенном учебном году в РВСН в ходе решения задач стратегического сдерживания и поддержания постоянной боевой готовности были проведены все запланированные мероприятия, включая объединение сил воинских частей и подразделений.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что западные страны приняли и расшифровали сигнал российского лидера Владимира Путина, который он послал пуском «Орешника».

Ранее на Украине допустили удар России по Верховной раде.

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