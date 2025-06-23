Экс-подчиненного Тимура Иванова могут приговорить к 14 годам колонии

Обвинение просит приговорить экс-подчиненного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова — Антона Филатова к 14 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Филатов проходит одним из обвиняемых по делу о растрате и выводе денег. Его обвиняют в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

Недавно Мосгорсуд вывел из дела адвоката, представлявшего интересы Филатова. Суд пришел к такому решению поскольку юрист уже защищал права другого фигуранта — Феликса Нойберга.

Для самого же Тимура Иванова обвинение запросило наказание в виде 14,5 года колонии общего режима.

15 марта стало известно, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны России из-за наличия гостайны.

Ранее адвокат рассказал об адаптации бывшего замминистра обороны Иванова в СИЗО.