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Прокурор запросил почти 15 лет колонии для Тимура Иванова

Прокурор запросил 14,5 года колонии для Тимура Иванова по делу о растрате
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Илья Питалев/РИА Новости

Государственный обвинитель в прениях сторон запросил 14,5 года колонии общего режима для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из здания суда.

Для второго фигуранта Антона Филатова прокурор запросил 14 лет колонии общего режима. Процесс проходит в закрытом режиме.

Обвинение также просит конфисковать в доход государства все активы Тимура Иванова, передает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

Мосгорсуд с конца марта рассматривает дело о растрате около 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Речь идет о событиях 2015 года, когда Иванов еще возглавлял АО «Оборонстрой», а Филатов руководил «Оборонлогистикой», напрямую подчинявшейся Иванову. По версии следствия, оба фигуранта похитили 216,67 млн рублей у банка «Интеркоммерц» при покупке паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена». Вину они не признают.

Ранее СК возбудил еще одно уголовное дело в отношении Тимура Иванова.

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