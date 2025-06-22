Суд вывел из дела Тимура Иванова одного из адвокатов второго фигуранта

Суд вывел из дела Тимура Иванова одного из адвоката его подчиненного

Мосгорсуд вывел из дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова одного из адвокатов другого фигуранта. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об Антоне Филатове, бывшем подчиненном Иванова. Его обвиняют в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Адвоката вывели из дела, поскольку он уже защищал права другого фигуранта — Феликса Нойберга.

«Несмотря на возражения подсудимого и его адвокатов, Мосгорсуд встал на сторону прокурора и освободил защитника от дальнейшего участия в процессе», — сообщает агентство.

15 марта стало известно, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны России из-за наличия гостайны.

Иванов, курировавший в Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

Ранее Иванов обжаловал продление ареста.