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Адвокат рассказал об адаптации бывшего замминистра обороны Иванова в СИЗО

Адвокат Мусаев: экс-замглавы Минобороны Иванов адаптировался к условиям в СИЗО

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Илья Питалев/РИА Новости

Мурад Мусаев, адвокат обвиняемого во взяточничестве бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова, заявил об адаптации его подопечного к условиям содержания в следственном изоляторе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он адаптировался к изменившимся условиям жизни», — сказал защитник.

По его словам, положение экс-замминистра не отличается от других арестантов.

Юрист также заявил, что его клиент не идет на сделку со следствием, поскольку считает себя невиновным и не хочет себя оговаривать, хотя «плох тот следователь, который бы не предложил».

19 августа Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест Тимуру Иванову.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Иванова по делу о получении взяток в особо крупном размере. Будучи заместителем министра обороны РФ, он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

Иванов не признает свою вину, утверждая, что в его поступках отсутствует состав преступления, так как действия, которые следствие квалифицирует как преступные, являются результатом гражданских правоотношений. По мнению экс-чиновника, уголовное дело было возбуждено ненадлежащим должностным лицом, поскольку, хотя он и является гражданским служащим, занимал должность замминистра.

Ранее предприниматель Александр Фомин не признал вину в даче взятки экс-замминистра Иванову.

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