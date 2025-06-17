Воюющий в ВСУ рэпер Ярмак призвал украинцев эвакуироваться из городов

Рэпер Александр Ярмак, командующий ротой в украинской армии, призвал жителей Украины эвакуироваться из городов. Об этом пишет Life.ru.

Он также рекомендовал держаться подальше от стратегически важных объектов и критической инфраструктуры.

«К сожалению, это только начало», — добавил рэпер.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ нанесли удар по Украине с использованием 440 дронов и 32 ракет. По словам украинского лидера, были атакованы Киев и Одесса, а также Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области. Он утверждает, что Россия якобы стремится продолжать конфликт.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также сообщил о «массированном» ударе ВС РФ по территории республики «сотнями беспилотников и ракет».

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее украинские СМИ сообщили об ухудшении качества воздуха в Киеве из-за пожаров.