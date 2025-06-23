Израиль раскрыл цель удара по ядерному объекту в иранском Фордо

ЦАХАЛ: удар по Фордо был нанесен для блокировки путей проезда к объекту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по окрестностям ядерного объекта в деревне Фордо в Иране, чтобы заблокировать пути проезда к нему. Об этом говорится в Telegram-канале израильского военного ведомства.

Другие подробности неизвестны.

До этого в МИД еврейского государства опубликовали кадры атаки Израиля на тюрьму «Эвин» в Тегеране.

Глава минобороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что войска наносят «беспрецедентные по мощности удары»‎ по правительственным целям в Тегеране.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт на Ближнем Востоке, ударив по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Глава Белого дома выступил с обращением к нации: он назвал целью атак уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Ранее Путин заявил о содействии РФ иранскому народу.