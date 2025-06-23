Тегеран остался без электричества после атаки Израиля

Власти Ирана подтвердили отключение электричества на севере Тегерана после удара Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявила госкомпания Tavanir, занимающаяся вопросами обеспечения Тегерана электроэнергией, сообщение публикует правительство Исламской Республики.

«‎Из-за взрывной волны после атаки сионистского режима по северным районам Тегерана одна из основных линий, обеспечивающих северную часть Тегерана, была повреждена»‎, — сказано в сообщении Tavanir.

До этого глава минобороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что войска наносят «беспрецедентные по мощности удары»‎ по правительственным целям в Тегеране.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

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