Российские бойцы атаковали склады боеприпасов и центр подготовки операторов дронов ВСУ

Минобороны: ВС РФ атаковали живую силу и технику ВСУ в 137 районах

Российские военнослужащие атаковали склады боеприпасов и место подготовки операторов FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, в атаках были задействованы беспилотники, ракетные войска, артиллерия и авиация армии России.

«Нанесено поражение складам боеприпасов, месту подготовки операторов и техников FPV-дронов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 137-ми районах», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что бойцы ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киевской области. Кроме того, атаке российских военных подверглись военный аэродром и арсенал минно-торпедного вооружения ВМС Украины. По данным МО, цели ударов были достигнуты, все объекты были поражены.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные нанесли удар по стране с использованием 440 дронов и 32 ракет.

Ранее на Западе призвали Украину готовиться к компромиссам ради завершения конфликта.