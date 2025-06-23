В Минобороны отчитались об ударе по предприятиям ВПК в Киевской области

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ минувшей ночью нанесли групповой удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киевской области. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удары по объектам противника были нанесены с помощью высокоточного оружия и беспилотников. Кроме предприятий ВПК, атаке российских военных подверглись военный аэродром и арсенал минно-торпедного вооружения ВМС Украины.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в российском ведомстве.

17 июня военкор Александр Коц сообщил, что ВС РФ нанесли один из самых мощных ударов по Киеву. По его словам, десятки дронов были направлены на определенную цель, чтобы гарантированно пробиться через систему противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Коц уточнил, что целями бойцов российской армии стали аэропорты Жуляны и Борисполь, где располагаются в том числе американские зенитные ракетные комплексы Patriot, радиозавод в Киеве, а также большой склад боеприпасов.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ нанесли удар по стране с использованием 440 дронов и 32 ракет.

Ранее украинские СМИ сообщили об ухудшении качества воздуха в Киеве из-за пожаров.