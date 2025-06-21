Вооруженные силы РФ уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) штурмовой бригады «Лють» ударом беспилотника-камикадзе «Герань». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, бойцы Вооруженных сил РФ в ходе разведывательных мероприятий обнаружили подразделения отдельной штурмовой бригады украинских войск в районе населенного пункта Степановка.

Также сообщается о поражении нескольких ПВД 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык и Яблоновка. Ведомство опубликовало видеокадры, на которых запечатлена работа боевых подразделений.

21 июня Минобороны РФ сообщило о том, что морпехи 37-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили из-под села Запорожье в ДНР из-за значительных потерь. Взятие Запорожья силами группировки войск «Восток» было названо важной ступенью на пути к полному освобождению ДНР.

Ранее военный эксперт рассказал об уничтожении укрытий по типу «лисьих нор» ВСУ.