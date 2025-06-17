Украинские СМИ сообщили об ухудшении качества воздуха в Киеве

В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров. Об этом сообщил украинский телеканал «‎Прямой» в Telegram.

«В Киеве ужасное качество воздуха»‎, — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация в центре украинской столицы и Голосеевском районе на юго-западе — районы затянуты дымом, а в воздухе чувствуется запах горящей пластмассы.

В Киеве начались мощные пожары после атаки ударных дронов «Герань». Украинские Telegram-каналы тогда сообщали, что значительное количество беспилотных летательных аппаратов типа «Герань» направляется к центру столицы Украины. В городе звучат сирены, функционирует система противовоздушной обороны.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» писал, что один из дронов попал в здание общежития Национального авиационного университета. В некоторых районах Киева наблюдаются перебои с электричеством. Военный корреспондент Владимир Романов утверждал, что Черноморский флот в данный момент запускает крылатые ракеты «Калибр» по территории Украины, а самолеты Воздушно-космических сил России — ракеты «Кинжал».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в СВР заявили, что Киев намерен наращивать террористическую активность против России.