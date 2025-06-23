Армия Израиля сообщила об ударах по иранскому Керманшаху

Армия обороны Израиля нанесла удар по иранскому городу Керманшах. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«В настоящее время ВВС Израиля наносят удары по объектам военной инфраструктуры в Керманшахе в Иране», — говорится в сообщении армии Израиля.

До этого в ЦАХАЛ сообщали, что израильские ВВС сбросили 30 боеприпасов на военные цели, расположенные в Тегеране и на западе Ирана.

Военные подчеркнули, что на территории Тегерана была поражена пусковая установка зенитных ракет. Израильские войска продолжат усилия по подрыву военного потенциала Ирана.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее вице-президент Вэнс выступил против участия США в конфликте с Ираном.