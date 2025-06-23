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В Израиле заявили об атаке на аэродромы по всему Ирану

ЦАХАЛ: армия Израиля атаковала шесть иранских аэродромов
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Vahid Salemi/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала шесть аэродромов на западе, востоке и в центре Ирана. Об этом сообщает Telegram-канал армии Израиля.

По информации израильских военных, беспилотные летательные аппараты уничтожили 15 истребителей и ударных вертолетов иранской армии. Атаки были направлены на взлетно-посадочные полосы, подземные ангары, самолет-заправщик и самолеты F-14, F-5 и AH-1.

«В рамках усилий по расширению воздушного превосходства над иранским небом Армия обороны Израиля нанесла удары по шести аэропортам иранского режима в западном, восточном и центральном Иране <...> Уничтоженные самолеты предназначались для использования против самолетов ВВС Израиля с целью предотвращения ударов по иранской территории», — говорится в сообщении.

До этого начальник генерального штаба ВС исламской республики генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави говорил, что удары американских Военно-воздушных сил (ВВС) «развязали руки» Ирану, и теперь он вправе принять ответные меры в отношении военных объектов США.

Ранее дипломат рассказал о главной причине атаки США по Ирану.

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