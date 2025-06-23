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На Украине во время прощания с военным мужчина укутался в российский флаг

В Винницкой области во время прощания с военным местный укутался во флаг РФ

В Винницкой области Украины во время прощания с погибшим военным мужчина укутался в российский триколор. Кадры публикует Telegram-канал «‎Политика страны»‎.

«‎В селе Юзвин Винницкой области во время прощания с погибшим военным мужчина укутался в российский флаг»‎, — сказано в посте.

По данным местных СМИ, сельчанина задержали правоохранители.

12 июня официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова пошутила по поводу видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, на котором за ним виден триколор. Она поделилась фрагментом из видео Зеленского, где на стене заметна картина с цветами российского флага — белым, синим и красным.

До этого Мария Захарова заявила, что не считает возможным публично обсуждать адекватность европейских лидеров. Она подчеркнула, что формат публичного мероприятия не позволяет ей сделать это в той мере, в какой ей бы хотелось. При этом она добавила, что европейские лидеры ежедневно демонстрируют свою адекватность своими действиями. Официальный представитель МИД РФ также отметила, что проблема заключается не столько в личной адекватности европейских политиков, сколько в лжи, которая их окружает.

Ранее российский дрон поднял триколор над Херсоном.

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