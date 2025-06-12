Захарова заметила российский флаг в обращении Зеленского

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пошутила по поводу видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, на котором за ним виден триколор. Комментарий она сделала в своем Telegram-канале.

Она поделилась фрагментом из видео Зеленского, где на стене заметна картина с цветами российского флага — белым, синим и красным.

«На фоне триколора уже начал выступать?» — написала дипломат.

До этого Мария Захарова, заявила, что не считает возможным публично обсуждать адекватность европейских лидеров. Она подчеркнула, что формат публичного мероприятия не позволяет ей сделать это в той мере, в какой ей бы хотелось. При этом она добавила, что европейские лидеры ежедневно демонстрируют свою адекватность своими действиями. Официальный представитель МИД РФ также отметила, что проблема заключается не столько в личной адекватности европейских политиков, сколько в лжи, которая их окружает.

Ранее в Севастополе развернули гигантский российский флаг.