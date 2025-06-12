На видео сняли момент установки российского флага в Херсоне

Российские военные установили флаг РФ в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщили в Минобороны России, поделившись кадрами с установкой триколора, пишет РИА Новости.

На записи, опубликованной в сети, можно увидеть, как дрон вместе с российским флагом летит над деревьями, частным сектором Херсона и многоэтажными домами, а затем приземляется на крыше одного из зданий в городе и устанавливает флаг.

В ведомстве уточнили, что беспилотник смог преодолеть средства противовоздушной обороны (ПВО) противника, а также радиоэлектронной борьбы (РЭБ). После установки флага он вернулся на левый берег Днепра.

Флаг был установлен в честь Дня России, добавили в Минобороны. Задачу выполнил расчет беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр».

До этого стало известно о главной цели удара Вооруженных сил (ВС) РФ по военной областной администрации в Херсоне. По данным Telegram-канала «Оперативные сводки», в этот момент в здании находились украинские силовики, включая представителей Службы безопасности Украины (СБУ).

Российские военные нанесли два удара по зданию администрации в Херсоне 5 июня. Для атаки бойцы ВС РФ использовали корректируемые авиационные бомбы (КАБ). Первый удар частично разрушил здание, а также сорвал украинский флаг. Второй еще больше повредил строение.

Херсонская область по итогам референдума в 2022 году вошла в состав РФ. Однако часть региона, в том числе город Херсон, остаются под контролем Украины. С 20 октября 2022 года в Херсонской области введено военное положение.

Ранее сообщалось, что в Херсоне преследуют пророссийских жителей.