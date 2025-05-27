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Захарова пошутила, что не может обсуждать адекватность европейских лидеров

Захарова: лидеры Европы способны сидеть лишь «под столом» на переговорах
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не может публично обсуждать адекватность европейских лидеров. Об этом сообщает ТАСС.

«Формат публичного мероприятия не позволяет сделать мне это так, как я бы хотела», — ответила Захарова на вопрос журналиста.

Она добавила, что европейские лидеры ежедневно дают ответ о своей адекватности.

По словам официального представителя МИД РФ, вопрос заключается не столько в адекватности европейских политиков, сколько во вранье, которое их окружает.

До этого Захарова говорила, что Россия получила ноту протеста от Польши в связи с демонтажем барельефов польских военных наград на комплексе «Медное» в Тверской области.

Она объяснила, что поляки многие годы уничтожают памятники советским воинам, «делают это со злым умыслом».

В июле 2020 года в Польше неизвестные похитили памятник Рокоссовскому с муниципального кладбища. Позже обезглавленный бюст был найден на окраине города в поле.

Ранее на Украине подростки повредили памятник русскому биологу Ивану Мичурину.

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