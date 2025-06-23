Иран планирует приостановить сотрудничество с МАГАТЭ

Парламент Ирана планирует принять законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за политизированной позиции агентства. Об этом сообщил председатель Меджлиса парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф, передает ТАСС.

«Мир ясно увидел, что МАГАТЭ не выполнило ни одного из своих обязательств и превратилось в политический инструмент», — сказал он.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Небензя заявил, что США ударом по ядерным объектам Ирана открыли ящик Пандоры.