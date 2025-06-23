Иран привел в действие систему ПВО в Тебризе

Al Alam: средства ПВО Ирана приведены в действие над городом Тебриз

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Ирана приведены в действие над городом Тебриз, который расположен на северо-западе Исламской Республики. Об этом сообщил местный телеканал Al Alam.

По его данным, в предыдущий раз иранские ПВО сбивали израильские воздушные цели над Тебризом 20 июня.

18 июня агентство IRNA сообщило, что средства ПВО Ирана сбили израильский истребитель F-35 в районе Джавадабад города Варамин. Службы безопасности и военные исламской республики расследуют детали этого инцидента, вскоре будет объявлена ​​дополнительная информация.

До этого военно-воздушные силы (ВВС) Израиля пытались атаковать международный аэропорт имени Шахида Мадани в Тебризе и прилегающие к нему районы. Как рассказали в агентстве NourNews, иранские системы ПВО отразили атаку, важные объекты повреждены не были.

Также израильские войска ударили по территории вокруг нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тебризе. После атаки в окрестностях объекта началось возгорание.

Ранее в Иране заявили о «развязанных руках» после атак США по ядерным объектам.