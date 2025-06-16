Израиль попытался атаковать аэропорт Тебриза в Иране

NourNews: ВВС Израиля попытались нанести удар по аэропорту города Тебриз в Иране

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля пытались атаковать аэропорт города Тебриз в Иране. Об этом сообщает NourNews.

По данным агентства, Израиль планировал поразить районы, прилегающие к международному аэропорту имени Шахида Мадани в Тебризе, но иранские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку. Важные объекты при этом не были повреждены.

В настоящее время обстановка в городе спокойная, ситуация находится под контролем властей.

До этого израильские войска нанесли удары по территории вокруг нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тебризе. После атаки в окрестностях объекта началось возгорание.

Ранее на Западе спрогнозировали коллапс мировой торговли из-за конфликта Израиля и Ирана.