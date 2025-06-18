Иран сбил еще один израильский истребитель F-35

В Иране заявили, что силы ПВО сбили пятый F-35 ВВС Израиля

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили еще один израильский истребитель F-35 в районе Джавадабад города Варамин. Об этом сообщил представитель городских властей Хосейн Аббаси, передает агентство IRNA.

«Истребитель F-35, принадлежащий израильскому режиму, был уничтожен и потерпел крушение недалеко от Варамина», — рассказал Аббаси.

Он добавил, что службы безопасности и военные расследуют детали, и вскоре будет объявлена ​​дополнительная информация.

16 июня сообщалось, что иранские войска с начала эскалации уничтожили четвертый израильский истребитель F-35 в небе над Тебризом на северо-западе страны.

Как заявляет начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, Тегеран еще не проводил серьезных операций против Израиля. По его словам, «вскоре последуют карательные операции».

Ранее в Иране заявили о захвате сбитого израильского летчика.