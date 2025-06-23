ВВС Израиля атаковали военные цели в Иране

Израильские ВВС сбросили 30 боеприпасов на военные цели, расположенные в Тегеране и на западе Ирана. Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В ходе ударов ВВС Израиля нанесли удары по объектам складской и ракетной инфраструктуры, предназначенным для нанесения ущерба Государству Израиль, а также по военным спутникам и радиолокационным объектам, используемым для создания воздушной разведывательной оценки в Керманшахе и Хамадане на западе Ирана», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что на территории Тегерана была поражена пусковая установка зенитных ракет. Военные подчеркнули, что израильские войска продолжат усилия по подрыву военного потенциала Ирана.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее жители Тегерана и российские туристы рассказали «Газете.Ru», как переживают конфликт с Израилем.