Трамп заявил, что участвовавшие в атаках на Иран бомбардировщики вернулись в США

Трамп: в США вернулись участвовавшие в атаках на Иран бомбардировщики B-2

Бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США, которые приняли участие в атаках на ядерные объекты Ирана, вернулись в Миссури. Об этом в своей социальной сети Truth Social заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Великие пилоты B-2 только что безопасно приземлились в Миссури», — написал он.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил, что ВВС Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

16 июня Нетаньяху перечислил ключевые цели военной операции в Иране, не исключив, что ее результатом может стать смена власти в Исламской Республике.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Ранее в сенате США заявили, что американских солдат в Иране не будет.