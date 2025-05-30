На нефтепроводе в Колумбии произошел теракт

На нефтепроводе в департаменте Араука в Колумбии произошла утечка из-за теракта

Неизвестные совершили террористическую атаку на нефтепровод Bicentenario в колумбийском департаменте Араука. Об этом сообщили в пресс-службе Cenit — дочерней компании нефтегазовой Ecopetrol.

В публикации отмечается, что Cenit активировала план экстренных мероприятий и реагирования на утечку на трубопроводе в районе Пальмарито, в сельской местности муниципалитета Фортуль, департамент Араука.

По данным компании, национальная армия Колумбии обеспечивает безопасность района для допуска технических специалистов.

Местных жителей призвали не приближаться к месту инцидента до завершения ремонтных работ, а также воздержаться от использования воды из реки Караналь.

В марте сообщалось, что Колумбийская повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО) попыталась подорвать нефтепровод в департаменте Араука, расположенном на границе с Венесуэлой.

Ранее власти Колумбии приостановили переговоры с повстанцами после нападения на военную базу.