На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

На нефтепроводе в Колумбии произошел теракт

На нефтепроводе в департаменте Араука в Колумбии произошла утечка из-за теракта
close
Bernadett Szabo/Reuters

Неизвестные совершили террористическую атаку на нефтепровод Bicentenario в колумбийском департаменте Араука. Об этом сообщили в пресс-службе Cenit — дочерней компании нефтегазовой Ecopetrol.

В публикации отмечается, что Cenit активировала план экстренных мероприятий и реагирования на утечку на трубопроводе в районе Пальмарито, в сельской местности муниципалитета Фортуль, департамент Араука.

По данным компании, национальная армия Колумбии обеспечивает безопасность района для допуска технических специалистов.

Местных жителей призвали не приближаться к месту инцидента до завершения ремонтных работ, а также воздержаться от использования воды из реки Караналь.

В марте сообщалось, что Колумбийская повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО) попыталась подорвать нефтепровод в департаменте Араука, расположенном на границе с Венесуэлой.

Ранее власти Колумбии приостановили переговоры с повстанцами после нападения на военную базу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами