В Тегеране сработали системы ПВО

В центре Тегерана слышны звуки работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что системы ПВО приведены в действие в столице Ирана для отражения очередного удара. Подчеркивается, что наиболее активная работа зенитных установок слышна на востоке города.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Израиле заявили о продолжении военной кампании против Ирана.