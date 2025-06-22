В Израиле заявили о продолжении военной кампании против Ирана

Военная кампания Израиля против Ирана продолжается, еще остаются цели и задачи. Об этом заявил начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«На данный момент мы достигли многих целей, включая нанесение значительного ущерба ядерной программе Ирана <…> Мы не должны забывать: кампания продолжается, и у нас все еще есть цели для ударов и задачи для выполнения», — отметил он.

Израиль продолжает увеличивать темпы ударов в соответствии с оперативным планом и готов «продолжать так долго, как это необходимо», добавил Замир.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее был раскрыт худший сценарий эскалации конфликта между Ираном и Израилем.