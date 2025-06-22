Пушилин: основные бои на Константиновском направлении проходят у Яблоновки

Основные бои на Константиновском направлении проходят в окрестностях села Яблоновка. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Основные бои развернулись в районе населенного пункта Яблоновка, и, что уж говорить, Константиновка — важный логистический хаб снабжения войск противника», — отметил он.

На Красноармейском направлении горячие точки сохраняются в населенных пунктах Коптево, Новотроицкое, Котлино, Удачное и Новосергеевка, продолжил он. На Краснолиманском направлении российские войска также планомерно продвигаются вперед, добавил Пушилин.

Накануне Минобороны России заявило, что российские войска взяли под контроль село Запорожье в ДНР. Боевые действия на этом направлении ведет группировка войск «Восток». Также сообщалось о поражении живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны в районах Успеновки, Темировки, Ольговского, Полтавки и Малиновки в Запорожской области.

Морпехи 37-й бригады Вооруженных сил Украины отступили из-под села Запорожье в ДНР из-за значительных потерь, отметили в Минобороны РФ. Завершив зачистку зданий, подвальных помещений, а также разминирование прилегающей местности, штурмовики развернули российские флаги, добавили в ведомстве.

Ранее Пушилин заявил о продвижении российских войск в ДНР к Днепропетровской области.