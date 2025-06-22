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Главком ВСУ описал новую тактику обороны

Главком ВСУ Сырский сообщил о переходе от фортификаций к тактике лисьих нор
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об изменении тактики украинской армии. Его слова приводит «РБК-Украина».

По словам военачальника, фортификации прежнего типа, например, как в Бахмуте, уже неактуальны. ВСУ перешли к ротным и взводным опорным пунктам (участок местности, обороняемый ротой или взводом) и «лисьим норам» (группам окопов).

«Развитие дронов диктует изменения и в тактике применения войск, и в требованиях к фортификации», — отметил главком.

Он добавил, что ВСУ не будут оставаться в глухой обороне, потому что в итоге она все равно приводит к отступлению и потерям людей и территории.

Накануне стало известно, что российские военные продвигаются в Сумской области. По словам президента РФ Владимира Путина, там нужно создать буферную зону в 10-12 км, при этом Россия пока не планирует брать под контроль Сумы, но и не исключает такой возможности. Его украинский коллега Владимир Зеленский отрицает активное продвижение ВС РФ, но признает, что военные столкнулись с трудностями. Депутаты Рады уже обвинили власти и руководство ВСУ в отсутствии подготовки региона к обороне.

Ранее выяснилось, где воевал дед главкома ВСУ Сырского.

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