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Стало известно, где воевал дед главкома ВСУ Сырского

Дед главкома ВСУ Сырского выжил в Демянской операции и воевал до конца ВОВ
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Roman Chop/AP

Дед главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского выжил в Демянской операции и воевал до конца Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на архивы.

Сообщается, что Прокопий Сырский принимал участие в Демянской операции, в ходе которой немецкие войска попали в котел и потерпели одно из первых крупных поражений. В ходе этих боев немецкие войска потеряли в окружении до 90 тысяч человек, а сама операция стала своего рода «репетицией» для окружения 6-й немецкой армии Фридриха Паулюса под Сталинградом.

Впоследствии Прокопий Сырский был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и орденом Красной Звезды после завершения войны.

До этого у мемориала советским воинам в Берлине появилась фотография Семена Ивановича Зеленского — деда Владимира Зеленского.

Снимок сопровождался надписью с извинениями за действия внука.

Ранее в МИД заявили, что Зеленский предал своего деда-фронтовика.

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