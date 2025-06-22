Эксперт заявил, что ВС России нарушили логистику ВСУ при взятии донецкого Запорожья

Вооруженные силы России нарушили логистику подразделений украинской армии, взяв под контроль населенный пункт Запорожье в Донецкой народной республике. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Со взятием населенного пункта Запорожье наши военнослужащие значительно выровняли линию боевого соприкосновения на данном участке <…> Мы еще перерезали несколько логистических путей», — отметил он.

Накануне Минобороны России заявило, что российские войска взяли под контроль село Запорожье в ДНР. Боевые действия на этом направлении ведет группировка войск «Восток». Также сообщалось о поражении живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны в районах Успеновки, Темировки, Ольговского, Полтавки и Малиновки в Запорожской области.

Морпехи 37-й бригады Вооруженных сил Украины отступили из-под села Запорожье в ДНР из-за значительных потерь, отметили в Минобороны РФ. Завершив зачистку зданий, подвальных помещений, а также разминирование прилегающей местности, штурмовики развернули российские флаги, добавили в ведомстве.

Ранее Пушилин заявил о продвижении российских войск в ДНР к Днепропетровской области.