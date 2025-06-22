Министр обороны Франции: «чудо-бомба» США не остановит ядерную программу Ирана

В минобороны Франции заявили, что удары не уничтожат ядерную программу Ирана

Удары по иранским ядерным объектам не остановят ядерную программу Исламской Республики, заявил в интервью Le Parisien министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, «простая идея» о том, что несколько ударов уничтожат ядерную программу Ирана, звучит часто. Однако программа старая и размещена на нескольких закрытых подземных объектах.

«Иранская система всегда адаптировалась. Даже нейтрализация ученых только задерживает программу, но не останавливает ее», — сказал министр.

Он назвал «чистой иллюзией» веру в то, что американская «чудо-бомба» решит эту проблему.

«Удары по ядерным и баллистическим системам Ирана — две понятные цели. Но этого будет недостаточно, чтобы устранить угрозу», — высказал мнение глава оборонного ведомства.

Лекорню обратил внимание на то, что израильские удары по энергетической инфраструктуре, СМИ и учреждениям Исламской Республики отдаляют от уничтожения ядерной программы.

Ночью 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране, сообщил президент Дональд Трамп. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицают ликвидацию своих ядерных объектов. Хегсет предупредил, что США встретят любой ответ Ирана гораздо более мощным ударом, и призвал Тегеран к миру. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Рубио припугнул Иран «невиданным оружием» США.