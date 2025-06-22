Ростовскую область атаковали БПЛА

Ростовскую область атаковали беспилотники. Об этом написал в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, это произошло в период с 18:00 до 18:30 в Миллеровском районе. Налет отразили силы и средства противовоздушной обороны. Данные о пострадавших и разрушениях не поступало.

Чиновник призвал местных жителей соблюдать осторожность, поскольку налет на север области все еще продолжается.

Накануне в Брянской области из-за удара реактивных БПЛА были повреждены три дома. В Карачевском районе два здания сгорели, еще одно пострадало частично. При ликвидации возгорания были ранены двое пожарных. Их госпитализировали.

Губернатор Александр Богомаз призвал жителей области соблюдать правила безопасности на фоне «подлых и бесчеловечных» действий противника. В тот же день беспилотник Вооруженных сил Украины ранил в регионе сотрудника сельскохозяйственного предприятия «Мираторг» в селе Крапивна Климовского района.

Ранее жителей одного региона России предупредили о подозрительных машинах с дронами.