На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ростовскую область атаковали БПЛА

В Миллеровском районе Ростовской области силы ПВО отразили атаку дронов
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Ростовскую область атаковали беспилотники. Об этом написал в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, это произошло в период с 18:00 до 18:30 в Миллеровском районе. Налет отразили силы и средства противовоздушной обороны. Данные о пострадавших и разрушениях не поступало.

Чиновник призвал местных жителей соблюдать осторожность, поскольку налет на север области все еще продолжается.

Накануне в Брянской области из-за удара реактивных БПЛА были повреждены три дома. В Карачевском районе два здания сгорели, еще одно пострадало частично. При ликвидации возгорания были ранены двое пожарных. Их госпитализировали.

Губернатор Александр Богомаз призвал жителей области соблюдать правила безопасности на фоне «подлых и бесчеловечных» действий противника. В тот же день беспилотник Вооруженных сил Украины ранил в регионе сотрудника сельскохозяйственного предприятия «Мираторг» в селе Крапивна Климовского района.

Ранее жителей одного региона России предупредили о подозрительных машинах с дронами.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами