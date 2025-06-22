На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о потерях ВСУ в результате удара России по полигону

Сухопутные силы ВСУ сообщили о потерях при ракетном ударе России по полигону
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Украинская армия в результате ракетного удара Вооруженных сил России по одному из полигонов потеряла трех военнослужащих, еще 11 получили ранения. Об этом сообщается в Telegram-канале сухопутных сил ВСУ.

Атака по тренировочному полигону одной из механизированных бригад сухопутных войск ВСУ произошла 22 июня, говорится в сообщении.

Украинское командование создало комиссию для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В начале июня сообщалось, что бывший командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый покинул свой пост. Он отметил, что не жалеет ни единого дня своей работы на должности. Решение было принято на фоне удара российских военных по 239-му полигону ВСУ. Драпатый подчеркнул, что не смог в полной мере обеспечить исполнение приказов. Генерал добавил, что командиры должны нести личную ответственность за жизнь людей, отметив, что «армия, где за потери не отвечает никто», перестает существовать изнутри.

Позже Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что украинское командование переносит свои полигоны на запад республики для обеспечения безопасности мобилизованных.

Ранее бойцы ВСУ признали, что Украина проиграла в конфликте с Россией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами