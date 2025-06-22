Сухопутные силы ВСУ сообщили о потерях при ракетном ударе России по полигону

Украинская армия в результате ракетного удара Вооруженных сил России по одному из полигонов потеряла трех военнослужащих, еще 11 получили ранения. Об этом сообщается в Telegram-канале сухопутных сил ВСУ.

Атака по тренировочному полигону одной из механизированных бригад сухопутных войск ВСУ произошла 22 июня, говорится в сообщении.

Украинское командование создало комиссию для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В начале июня сообщалось, что бывший командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый покинул свой пост. Он отметил, что не жалеет ни единого дня своей работы на должности. Решение было принято на фоне удара российских военных по 239-му полигону ВСУ. Драпатый подчеркнул, что не смог в полной мере обеспечить исполнение приказов. Генерал добавил, что командиры должны нести личную ответственность за жизнь людей, отметив, что «армия, где за потери не отвечает никто», перестает существовать изнутри.

Позже Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что украинское командование переносит свои полигоны на запад республики для обеспечения безопасности мобилизованных.

Ранее бойцы ВСУ признали, что Украина проиграла в конфликте с Россией.