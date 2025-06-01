Командующий Сухопутными войсками ВСУ подал в отставку

Командующий Сухопутными войсками Украины, генерал-майор Михаил Драпатый подал в отставку после удара российских военных по 239-му полигону ВСУ. Об этом военный сообщил в своем Telegram-канале.

«Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию», — написал Драпатый.

Он отметил, что как командующий не смог в полной мере обеспечить исполнение приказов. Генерал добавил, что командиры должны нести личную ответственность за жизнь людей, отметив, что «армия, где за потери не отвечает никто», перестает существовать изнутри.

1 июня военные Вооруженных сил (ВС) России нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений ВСУ.

В Telegram-канале Сухопутных войск украинской армии уточнили, что в этот момент никаких построений или массовых собраний в подразделении не проводилось. После объявления воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. В результате этой атаки не выжили 12 человек.

Ранее бывший командир ВСУ раскрыл, почему Зеленский и Сырский сняли его с должности.