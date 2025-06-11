В РФ узнали о планах ВСУ перенести полигоны на запад Украины

«Архангел спецназа»: ВСУ перенесут полигоны на запад Украины для их безопасности

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переносят свои полигоны на запад республики для обеспечения безопасности мобилизованных. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

Отмечается, что во избежание новых атак со стороны российских войск было принято решение перенести тренировочный процесс на Западную Украину, в частности – на Яворовский полигон во Львовской области.

Согласно информации канала, с территории полигона, расположенного в Новомосковске Днепропетровской области к 9 июня весь личный состав и техника ВСУ должны были быть выведены.

Известно также, что из-за ударов по полигону в Новомосковске в отставку подал командующий объединенных сил ВСУ Михаил Драпатый.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Драпатого и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ. Украинский лидер отмечал, что этот военачальник на новой должности «сосредоточится исключительно на боевых вопросах».

Ранее сообщалось, что ВСУ сменили тактику на Сумском направлении.