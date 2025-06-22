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В Иране на месте ударов США образовались три воронки

Al Jazeera: три воронки образовались из-за ударов США по ядерному объекту в Иране
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Три воронки образовались в районе ядерного объекта Фордо в Иране в результате ударов США. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Телеканал опубликовал снимки объекта до и после атаки США. На изображениях видны минимум три воронки после ракетного удара.

Зал Фордо с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок. Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее глава МАГАТЭ анонсировал экстренное совещания на фоне атаки США по Ирану.

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