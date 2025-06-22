Над двумя российскими регионами сбили беспилотники

МО РФ: силы ПВО сбили два украинских дрона над Курской и Белгородской областями

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что военные провели работу по ликвидации дронов в период с 13:00 до 15:00 мск.

До этого в Минобороны РФ рассказали о количестве сбитых БПЛА за сутки. Так, системы ПВО сбили 164 беспилотника самолетного типа, а также шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

21 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что из-за удара реактивных дронов в Карачевском районе два дома сгорели, еще один пострадал частично. При ликвидации возгорания были ранены двое пожарных. Их госпитализировали.

Ранее военблогер сообщил о сотнях российских беспилотников, летящих на Украину.